Внешнеторговый оборот Татарстана с Турцией вырос на 83%

По итогам 2024 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Турцией увеличился на 83%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Замминистра Герман Лернер отметил рост показателя во время онлайн-встречи с торговым представителем России в Турции Айдаром Гашигуллиным и руководителем представительства Российского экспортного центра в Турции Тимуром Сафиным. В мероприятии участвовали более 60 татарстанских компаний.

Турция входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России: за последние пять лет двусторонний товарооборот вырос в 2,3 раза. В структуру российского экспорта в Турцию входят минеральные продукты, металлы, продовольствие и химическая продукция. Турецкий экспорт в Россию представлен машинами, оборудованием, транспортными средствами, текстилем, обувью и продовольствием.

Анна Кайдалова