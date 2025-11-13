Песков об отказе Украины от мирных переговоров, продаже Ситибанка и ядерных испытаниях
Песков: Россия продолжит СВО после отказа Украины от переговоров
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию, так как Украина отказалась от ведения мирных переговоров. Также он рассказал о реакции Кремля на слова Трампа о ядерных испытаниях и президента Финляндии о диалоге России и Европы. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- РФ продолжает СВО, так как двери для мирного урегулирования со стороны Киева закрыты.
- Позиции Украины изо дня в день ухудшаются.
- Для России главное — обеспечить свою безопасность и застраховать ее для будущих поколений.
- Об одобрении Путиным продажи российского Ситибанка: каждый кейс рассматривается отдельно, поступает рекомендация президенту.
- Испытание ядерного оружия США в случае его проведения будет означать, что прерван длительный период запрета на ядерные испытания.
- В Кремле согласны со словами президента Финляндии Стубба о возможности возобновления диалога между Европой и Россией.
- Слова о возможном диалоге между РФ и ЕС не характерны для Стубба, который, скорее, «ястреб»-милитарист.
- Путин в четверг примет губернатора Астраханской области Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета по поддержке бойцов СВО.
- Кремль определился с датой большой пресс-конференции Путина, подготовка активно ведется.