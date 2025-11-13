Bloomberg: сотни брендов могут лишиться прав на товарные знаки в России

Сотни иностранных компаний в России столкнулись с угрозой потерять права на зарегистрированные здесь товарные знаки, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные материалы. По данным агентства, с начала 2024 года проблема возникла у более чем 300 зарубежных брендов, среди которых Amazon, Giorgio Armani и Calvin Klein.

Согласно российскому законодательству, исключительные права на товарный знак действуют в течение 10 лет, но их охрана может быть прекращена досрочно, если правообладатель не использует его три года подряд. Многие зарубежные компании приостановили деятельность в России после начала СВО в 2022 году, отмечает Bloomberg.

Агентство сообщает, что некоторые компании уже лишились прав на часть своих товарных знаков в России. В качестве примера приводится гонконгский производитель электроники Multigoods Production Ltd., который подал два десятка исков, и некоторые заявления в отношении Amazon, Nokia, Victoria's Secret были удовлетворены. Сейчас рассматривается иск сети магазинов оптики «Айкрафт» к правообладателю бренда Ray-Ban — компании Luxottica Group.

Со ссылкой на данные Роспатента Bloomberg передает, что в прошлом году от иностранных компаний поступили более 15 тыс. заявок на продление регистрации товарных знаков.