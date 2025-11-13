Нижегородский предприниматель может оказаться в колонии из-за вяленой рыбы

Сотрудники полиции изъяли крупную партию вяленой рыбы на 3,5 млн руб., которую предприниматель из Чкаловска (Нижегородская область) хранил в своем гараже. В дальнейшем он планировал продать рыбу предпринимателям в Заволжье и Семеновском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным полиции, на коробках, в которых была упакована рыба, отсутствовала необходимая для продажи маркировка.

Всего у нижегородца изъяли 272 коробки вяленого синца, 354 коробки воблы, 295 коробок плотвы, 43 коробки пеляди и 20 коробок чехони. Весь изъятой продукции составил более 6,5 т.

Нижегородцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд. Нижегородцу может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Андрей Репин