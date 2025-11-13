Из Москвы в Петербург можно будет уехать на «Сапсане» за 1,4 тысячи рублей

РЖД в день рождения поезда «Сапсан» 17 декабря снизили цену на поездку из Москвы в Петербург, сообщает пресс-служба компании. Поскольку скоростному поезду исполнилось 16 лет, билет в экономический класс обойдется в 1600 рублей.

Проехать в базовом классе будет еще дешевле — за 1447 рублей. Тариф фиксированный и зависит только от категории места. Билеты можно приобрести онлайн на сайте, в кассах и в мобильном приложении.

«Сапсан» запустили между столицами 17 декабря 2009 года. Свое название поезд получил в честь самой быстрой птицы на планете, он развивает скорость до 250 км/ч.

Андрей Маркелов