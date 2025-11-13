Бурятия переходит на одноуровневую систему местного самоуправления

Народный хурал (парламент) Бурятии принял закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). За реформу местной власти проголосовало большинство присутствовавших депутатов, сообщает ТАСС.

Представлявший документ на сессии заместитель председателя правительства республики, руководитель администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов сообщил, что реформа позволит устранить дублирование функций между районными и поселенческими администрациями, оптимизировать использование бюджетных средств и кадрового потенциала, а также обеспечить более равномерное финансирование населенных пунктов. «Инвестиционная привлекательность территорий повысится, упростится участие в федеральных программах»,— подчеркнул господин Гулгенов.

Он также отметил, что двухуровневая система создавала сложности в межбюджетных отношениях: принятие решений по бюджету удваивалось по времени — сначала на уровне районного совета депутатов, затем на уровне поселкового. Кроме того, не всегда конструктивные отношения между главами районов и поселений мешали эффективному предоставлению услуг населению, добавил чиновник.

После реформы в республике останется 23 муниципальных образования: 2 городских округа и 21 муниципальный округ. Сейчас в Бурятии 277 муниципалитетов, включая 19 районов, 240 сельских и 14 городских поселений.

Новый федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» вступил в силу в июне 2025 года. Он предполагает переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами, но позволяет субъектам РФ «с учетом традиций» сохранить двухуровневую систему с самостоятельными сельскими и городскими поселениями.

Михаил Спиридонов