В Стерлитамакском районе тракториста придавило колесом

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование гибели 31-летнего тракториста-машиниста ООО «Рощинский», сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 19 мая на территории зернотока в селе Первомайском. Трактористам-машинистам поручили снять спаренные колеса с техники для перегона в Чишминский район. При откручивании болта колесо трактора Case Magnum 340 резко подскочило и придавило присевшего работника. Он скончался на месте.

Расследование установило, что тракториста-машиниста допустили к работе без проведения обучения по охране труда. Кроме того, как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, на предприятии отсутствует техническая документация о том, как снимать колеса с трактора.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «Рощинский» зарегистрировано в феврале этого года на территории одноименного совхоза. Компания занимается выращиванием зерновых, кроме риса, зернобобовых и масличных культур. Владельцем является Светлана Рафикова.

Майя Иванова