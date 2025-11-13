Песков: Украина рано или поздно вернется к переговорам, но с худших позиций

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно Украина должна будет возобновить переговоры с Россией. Однако в дальнейшем, по его словам, позиции Киева в этом диалоге будут ухудшаться.

«Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются»,— сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал заявление МИД Украины о причинах приостановки диалога с Россией.

Дмитрия Пескова также попросили прокомментирвать слова госсекретаря США Марко Рубио о неготовности России к миру. «Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами. Но за неимением такой возможности, когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию»,— ответил пресс-секретарь российского лидера.

В интервью The Times глава украинского МИДа Сергей Кислица заявил, что «творческие дискуссии» с Россией не привели к результатам из-за жесткой позиции российской делегации. Газета написала, что из-за отсутствия прогресса диалог был прекращен. СМИ интерпретировали этот фрагмент как официальный отказ Киева от переговоров с Москвой. Однако такой цитаты в тексте нет, а сам министр позднее заявил, что следует «отличать авторское мнение и предположения журналистов от прямых цитирований». О том, что в российско-украинских переговорах возникла пауза, неоднократно говорила российская сторона.

