Нижегородское УФАС оштрафовало Сбербанк на 400 тысяч рублей

УФАС по Нижегородской области оштрафовало Сбербанк на 400 тыс. руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 13 ноября.

По данным УФАС, банк распространял видеорекламу, содержащую сведения о привлекательной процентной ставке. При этом иные условия транслировались в сноске мелким шрифтом и в течение короткого времени. Антимонопольщики пришли к выводу, что это не позволяло получать необходимую для осознанного выбора информацию и могло вводить потребителей в заблуждение.

За нарушение закона о рекламе банк привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

Галина Шамберина