Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородское УФАС оштрафовало Сбербанк на 400 тысяч рублей

УФАС по Нижегородской области оштрафовало Сбербанк на 400 тыс. руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 13 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным УФАС, банк распространял видеорекламу, содержащую сведения о привлекательной процентной ставке. При этом иные условия транслировались в сноске мелким шрифтом и в течение короткого времени. Антимонопольщики пришли к выводу, что это не позволяло получать необходимую для осознанного выбора информацию и могло вводить потребителей в заблуждение.

За нарушение закона о рекламе банк привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

Галина Шамберина