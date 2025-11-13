В Самаре закрыли дело полицейского, которого подозревали в сексуальном насилии

Уголовное дело против заместителя начальника Средневолжского линейного управления на транспорте МВД РФ Николая Потапова закрыто. Ему вменяли насильственные действия сексуального характера и доведение до суицида. Уголовное дело в отношении силовика возбуждалось в связи с гибелью его 11-летней дочери. Об этом сообщил источник в силовых структурах в четверг, 13 ноября.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Николая Потапова арестовали в ноябре 2024 года, вскоре после трагедии. Во время следствия его отстранили от должности, но позже восстановили на посту, когда доказательств его вины не нашлось.

Полицейский провел около месяца под арестом. После закрытия дела Николай Потапов намерен добиваться реабилитации и выплаты компенсации.

Георгий Портнов