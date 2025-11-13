«Матч складывался тяжело»

Хоккеисты «Ижстали» обыграли клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону в домашнем матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Игра прошла 12 ноября. Она завершилась со счетом 3:1 в пользу «сталеваров». Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин, несмотря на счет, заявил о тяжелом матче: игрокам приходилось «перебарывать себя». Наставник «Ростова» Григорий Пантелеев назвал игру своих подопечных «безвольной», а выездную серию — «бездарной». После победы ижевская команда вернулась в топ-10 рейтинга ВХЛ, поднявшись на одну строчку. Следующий матч пройдет 14 ноября в Ижевске против воронежского «Бурана».

Хоккейный клуб «Ижсталь» победил «Ростов» из Ростова-на-Дону со счетом 3:1 в домашней игре в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Как сообщает пресс-служба «сталеваров», матч прошел 12 ноября в Ижевске.

Ижевска команда открыла счет на 19-й минуте матча: нападающий Артем Пугачев с пятака отправил шайбу в ворота гостей в финале контрвыпада. Снаряд форварду передал другой нападающий «Ижстали» Даниэл Поярков.

Во втором периоде «Ижсталь» получила большинство: за игру с высоко поднятой клюшкой один из игроков «Ростова» отправился на скамейку штрафников на четыре минуты. «Сталевары» смогли воспользоваться численным преимуществом. Андрей Ерофеев подставил клюшкой на пятаке после броска Петра Яковлева от дальней границы круга для вбрасывания». На 34-й минуте хоккеисты «Ижстали» нарастили отрыв счета до 2:0.

В третьем периоде нападающий «Ижстали» Петр Яковлев отправил третью шайбу с близкого расстояния в ворота гостей. Это произошло на 42-й минуте. Через пять минут хоккеисты «Ростова» реализовали большинство и забили первую шайбу: нападающий Степан Урулин распечатал ворота «сталеваров», запятая забросив снаряд в ворота с пятака. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Сталеваров».

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин заявил о тяжелом матче для «сталеваров». «Первый период получился не таким, каким ожидали. В перерыве мы пообщались с ребятами, и они заиграли так, как надо. За счет <...> перебарывания себя смогли сыграть и вырвать трудовую командную победу»,— добавил господин Сайфуллин.

Наставник «сталеваров» заметил, что после поражения в первой домашней игре — «Ижсталь» проиграла «Тамбову» 10 ноября — команда «постаралась восстановиться». «Ребята прекрасно понимают, что мы играем дома, перед своими болельщиками <...> надо было обязательно сегодня выигрывать и идти дальше»,— заключил он.

Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев поздравил хозяев с победой и отметил недоработки подопечных. «Если честно, я такой безвольной игры давно не видел у нашей команды. Я полностью беру на себя ответственность за проведенную бездарную серию с нашей стороны <...> Вопросов очень много, попытаемся что-то изменить»,— сказал господин Пантелеев.

Победа над «Ростовом» принесла ижевской команде два очка. «Ижсталь» поднялась на 10-ю строчку рейтинга ВХЛ. Всего «сталевары» провели 23 матча в сезоне 2025/2026, из них 15 выиграли и 8 проиграли.

Следующая игра запланирована на вечер пятницы, 14 ноября. В домашнем матче «Ижсталь» сыграет с воронежским «Бураном». Сейчас гости занимают 24-е место в рейтинге ВХЛ.