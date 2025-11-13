Фестиваль документального кино, LAB с Антоном Беляевым и музыкальный четверг

На предстоящей неделе в Казани стартует фестиваль документального кино о новой культуре BEAT WEEKEND — кинопоказы пройдут сразу на нескольких городских площадках. Антон Беляев представит в Казани творческую шоу-лабораторию LAB, а также казанцы смогут посетить концерты группы «Каспий» и Стаса Михайлова. На Московском рынке исполнительница Анна Халлдорсдоттир выступит с музыкальным перформансом. Также в планах: золотые хиты Голливуда в исполнении оркестра, лекция об эпохе соцсетей и стендап Леонида Кулакова. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

13 ноября на Московском рынке пройдет музыкальный четверг, где выступит Анна Халлдорсдоттир — певица с русскими, татарскими и исландскими корнями. Она исполнит народные песни трех культур и представит экспериментальный перформанс: древние скандинавские мотивы с электронным лайв-аккомпанементом. Начало в 19:00, вход свободный.

13 ноября в Rockstar Bar состоится сольный концерт российской группы «Каспий», исполняющей песни в стиле инди-поп и рок. На разогреве у коллектива выступит инди-поп исполнительница из Казани Хопелес. Начало в 20:00, билеты от 1000 руб. (6+)

14 ноября в ДК Железнодорожников оркестр CAGMO представит новую концертную программу. Зрители смогут услышать музыку популярных групп Imagine Dragons и Coldplay в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

14 ноября в КЦ «Московский» пройдет семейный концерт Виктории и Антона Макарских в сопровождении ансамбля с участием фортепиано, гитары, флейты, ударных и бас-гитары. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3200 руб.

14 ноября в «Казань Экспо» состоится юбилейный концерт Стаса Михайлова. В программе прозвучат почти три десятка песен: главные хиты и новые, уже успевшие набрать популярность песни. Начало в 19:00, билеты от 3500 руб. (6+)

15 ноября основатель и фронтмен Therr Maitz, автор песен Антон Беляев представит в Казани творческую шоу-лабораторию LAB с участием группы Zoloto, исполнителей Сергея Бобунца, Тоси Чайкиной, Анастасии Садовской и других. Концерт пройдет в «Татнефть-арене», начало в 19:00. Стоимость билетов — от 5200 руб. (12+)

19 ноября в КРК «Пирамида» камерный оркестр Lumisfera сыграет программу «Золотые хиты Голливуда» в сиянии свечей. В программе: песни Nancy Sinatra, Lana del Rey, Madonna, Amy Winehouse, Adele и других известных исполнителей. Начало в 19:00, билеты от 2200 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

В театре имени Галиасгара Камала продолжаются гастроли Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Зрителей ждут постановки «Кодаса», «Не успела сказать люблю», «Неспетая песня моя», «Ночь лунного затмения». Стоимость билетов на постановки — от 1000 руб. (12+)

14 ноября в театре «Экият» покажут кукольный спектакль по мотивам произведения татарского классика Туфана Миннуллина «лдермештн лмндр» / «Старик из деревни Альдермеш». К старику 91-летнему Альмандару является посланник смерти. Главный герой полон жизни, энергии, идей, планов и умирать не собирается. Впервые повстречав такого старика, не потерявшего к ней интерес, посланник смерти начинает думать, как продлить ему жизнь. Начало в 18:30, билеты от 420 руб. (12+)

15 и 16 ноября в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку, кто же «убийца». Стоимость билетов — от 3500 руб. (18+)

16 ноября в театре на Булаке покажут спектакль для самых маленьких зрителей — «Невероятное приключение Фантика и Лии». Лия — маленькая фантазерка, мечтающая выступать на арене самого настоящего цирка. Зрители увидят удивительную историю о волшебной встрече с маленьким щенком Фантиком, который и поможет ей осуществить заветную мечту. Начало в 12:00, билет стоит 600 руб.

19 ноября в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Горький оптимизм». С юности будущий писатель Максим Горький наблюдал несправедливость и верил, что перемены возможны, если человек осознает свою силу. Однажды с ним вступает в переписку рабочий Леонид Хинкулов, который берется развенчать романтическую наивность писателя. Через их диалог спектакль исследует, к чему может привести «горький оптимизм». Начало показов в 19:00, билеты — от 500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В прокате идет французско-американский фильм-биография «Новая волна». Сюжет рассказывает о том, как кинорежиссер Жан-Люк Годар в Париже 1960-х создавал фильм «На последнем дыхании», оказавший влияние на мировое киноискусство. (18+)

Российский триллер «Голосовой помощник» можно посмотреть в кинотеатрах. Компания бывших однокурсников арендует загородный дом, в котором есть умная колонка Алена. Ей известны все секреты, которые скрывают друзья. Устройство предлагает компании сыграть в игру «Найди убийцу» и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги, которая погибла менее года назад. (18+)

13 ноября в прокат выходит российское фэнтези «Яга на нашу голову». У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная. «Няня под прикрытием» на самом деле оказывается легендарной волшебницей Ягой, потерявшей свою ступу и спрятавшейся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы. (6+)

Какие спортивные события посетить

Серия домашних игр ожидает казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в рамках Чемпионата КХЛ «Фонбет». 13, 16 и 18 ноября на льду «Татнефть-арены» пройдут матчи с московским и минским «Динамо», а также с московским ЦСКА. Стоимость билетов — от 1500 руб.

15 ноября в «Баскет-холле» состоится матч Единой лиги ВТБ с участием казанского «Уникса» и московского ЦСКА. А 19 ноября казанский клуб примет в гостях красноярский «Енисей». Стоимость билетов — от 320 руб.

Чем заняться еще

В Центре «Эрмитаж-Казань» продолжается цикл лектория Государственного Эрмитажа, посвященного французской живописи XVIII века. 13 ноября в 11:00 и 18:30 пройдет лекция о Жаке Луи Давиде и Жане-Антуане Гудоне. Искусствовед, сотрудник научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Анастасия Бурковская расскажет о роли Давида в формировании неоклассицизма и о работах Гудона, отражающих идеалы эпохи Просвещения. Билеты — от 250 руб.

13 ноября в 18:30 в галерее современного искусства «БИЗОN» пройдет лекция «Смысл жизни в эпоху лайков: как найти себя в мире соцсетей?». Доцент, кандидат философских наук Эльмира Фахрудинова расскажет, как социальные сети влияют на самооценку, чувство успеха и внутренние ориентиры человека. Стоимость билетов — 300 руб.

С 13 ноября в Казани будет проходить фестиваль документального кино о новой культуре BEAT WEEKEND 2025. В программе — лучшие фильмы Beat Film Festival 2025, среди которых ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере, фотографе Мартине Парре и архитекторе Элиоте Нойесе. А также зрительские хиты прошлых лет и российские документальные фильмы — «Двадцать лет со Смешариками», «Майкл и его «Джорданы», «Мишель Гондри: DIY». В рамках параллельной программы пройдут дискуссии, экскурсия и кинопрогулка. Площадками для событий станут Центр современной культуры «Смена», Национальная библиотека РТ и кинотеатр «Мир». Расписание и билеты доступны на сайте фестиваля.

14 ноября с 15:00 до 19:00 в ТЦ «Мега» пройдет «Диа-Фест», посвященный поддержке людей с диабетом и профилактике заболевания. В программе: консультации врачей, показ документального фильма «Преодолевая сахар», мастер-классы и лекции «DiaTalks». Одним из центральных событий станет фотовыставка «5 оттенков красоты», которая продлится до конца месяца. Вход свободный.

16 ноября в Stand Up Kazan выступит комик, продюсер, основатель лейбла Standup Patriki Леонид Кулаков. Он представит программу «Ищу жену» о мужчинах, которые одиноки после 30 и пытаются построить отношения. Выступления пройдут в 18:00 и 21:00, билеты — от 1200 руб. (18+)

Гузель Ахметгалиева