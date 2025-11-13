Бизнес настроен оптимизироваться

Придется наращивать производительность и отчасти пересматривать бизнес-модели — так предприниматели готовятся встречать 2026 год. Благополучных внешних факторов собеседники “Ъ FM” не припоминают, начиная от увеличения налогов, так называемого «порогового шока» ставки НДС, и заканчивая новостями о возможных отраслевых сборах. Однако некоторые предприниматели все еще рассчитывают на расширение или модернизацию. За счет чего российский бизнес собирается оптимизироваться? Расскажет Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По результатам опроса сервиса «Актион Финансы», почти две трети российских компаний приготовились поднять цены в 2026 году. Средний и крупный бизнес закладывает рост себестоимости производства. Данные, которые приводит Forbes, ссоотносятся с исследованием «Опоры России»: около 70% предпринимателей ответили, что их товары и услуги действительно подорожают. Остальные могут уйти в тень. Первая причина — налоговая нагрузка.

Деловым объединениям удалось отстоять поэтапное снижение порога для упрощенки по НДС. Тем не менее сам налог поднимут до 22%. И никто не отказывается от планов через несколько лет довести планку платежа уже с 10 млн руб.Как вариант — улучшать клиентский опыт, который сгладит общее впечатление от роста цен, делится планами президент Favorit Motors Владимир Попов: «Планов громадье. 2026 год не обойдется без роста себестоимости хотя бы на сумму НДС. Мы решили просто дать клиентам больше ценности. Есть потребность в новых сотрудников, ведем активный поиск.

В 2026 году мы традиционно будем предлагать работникам ровно то, что и весь рынок. А уровень социального пакета и всех остальных благ будет определяться текущим состоянием экономики».

Опросы показывают, что большинство компаний пока стараются сберечь кадры. Расходы же будут сокращать, например, за счет маркетинга или транспорта. Об общем пессимизме свидетельствуют и данные компании «Яков и Партнеры». В первом полугодии более трети российских бизнесменов рассказали об ухудшении ситуации. Для сравнения, еще в 2024-м респонденты отвечали так в два раза реже. 2025-й оказался худшим годом за всю историю компании, говорит гендиректор хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская: «Я очень сильно озабочена тем, что нас ждет в 2026 году. 2025-й не оправдал ожиданий с точки зрения цен на продукцию растениеводства — зерно, рапс, на подсолнечник. То есть цены по-прежнему близки к себестоимости. Нам и в этом году не удалось хоть каким-то образом заработать. Усилия направили на снижение себестоимости. Здесь тоже было много открытий. Планов очень много именно на 2026 год. Но действовать будем в спокойном, размеренном темпе, потому что, как говорится, оттолкнулись от дна. Девиз будущего года — управляемая экономика».

Первое полугодие 2026-го займет адаптация к новым условиям, считает сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков. Но по той же причине он готовится увидеть интерес к продукту от малого и среднего бизнеса и от планов не отказывается: «Запланирован рост производительности на 25%. И пока нам удается достигать этих параметров. Оцениваем 2026 год как сложный, но ставим амбициозные задачи. IT — один из немногих инструментов, которые могут повысить эффективность и производительность сотрудников. Идет работа по целям. У нас достаточно большой план роста по разработчикам — то, что мы называем "производство".

По всем остальным направлениям притормаживаем набор».

Индекс активности малого и среднего бизнеса впервые с декабря 2022-го показал снижение. По последним данным, он ушел ниже нейтрального уровня в 50 пунктов. Среди основных показателей продажи и набор кадров остаются в «зоне падения». С другой стороны, кредитование и инвестиции оцениваются выше 50 пунктов, но и они начали снижаться.

Александра Абанькова, Юлия Савина