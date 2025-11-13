Ученые подтвердили связь между вирусом герпеса и опасным аутоиммунным заболеванием

Один из самых распространенных в мире вирусов — Эпштейна—Барр, или вирус герпеса человека 4-го типа, который для большинства безвреден, провоцирует развитие красной волчанки. Это опасное заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой антитела атакуют здоровые клетки. Причины заболевания до конца не изучены, как и не существует известного лечения от него, пишет The Guardian.

Такой вывод сделали ученые Стэнфордского университета, подтвердив ранее существовавшую гипотезу о возможной связи вируса и болезни. Их исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

С вирусом Эпштейна—Барр (ВЭБ) сталкивались каждые 19 из 20 взрослых жителей планеты. Инфекция протекает относительно мягко — болит горло, поднимается температура, потом все проходит, и вирус просто дремлет в клетках человека. Но именно этот безобидный вирус, по словам ученых, заставляет иммунную систему «войти в штопор», активируя B-клетки и вызывая «аутоиммунную реакцию, которая приводит к развитию красной волчанки».

Ученые отмечают, что волчанка чаще развивается у женщин, что может быть связано с определенными гормонами, включая эстроген, усиливающими активность B-клеток. Кроме того, больше подвержены волчанке люди из стран Африки, Карибского бассейна и Азии. Ожидается, что сделанные в Стэнфорде выводы ускорят создание вакцины от ВЭБ, которая сейчас находится на стадии разработки.

Алена Миклашевская