В России планируют собрать 870 тыс. тонн винограда по итогам 2025 года

Российские аграрии планируют собрать около 870 тыс. т винограда в 2025 году, что почти не уступает рекордному показателю 2024 года в 908 тыс. т. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на 4-м Российском винодельческом форуме в Москве, передает «Интерфакс».

По словам вице-премьера, несмотря на сложные погодные условия в этом году, урожай останется на высоком уровне. Площадь виноградников превысила 110 тыс. га, что на 14% больше, чем в 2020-м, когда был принят закон о виноградарстве и виноделии. Более трети виноградников находятся в молодом возрасте, что создает потенциал для дальнейшего роста отрасли. По итогам 2025 года ожидается увеличение площадей минимум на 5 тыс. га.

Дмитрий Патрушев также подтвердил необходимость сохранения фискальной нагрузки на виноделов по формуле «1 рубль за 1 литр». Мера предполагает налоговый вычет за виноград, используемый в производстве, и помогает стимулировать развитие отрасли. В мае 2024 года акцизы на вино были повышены в три раза, при этом, добавил вице-премьер, сохранился и налоговый вычет. Цены на российские вина, заключил господин Патрушев, не должны увеличиваться из-за роста акцизов.