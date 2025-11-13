На проведение инженерных сетей в Вахитовском районе Казани выделили 11 млн

На строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения к жилому комплексу повышенной комфортности в Вахитовском районе Казани выделят 11 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В рамках работ планируется провести земляные работы, укладку трубопровода, демонтаж и восстановление асфальтового покрытия, а также устроить траншеи и колодцы.

По адресу, указанному в документации, расположен жилой комплекс «Заман». Он включает пять малоэтажных домов, сдача которых запланирована на третий квартал 2026 года. Застройщиком выступает компания СЗ «Строительные технологии будущего».

Заказчиком работ является муниципальное унитарное предприятие города Казани «Водоканал», которое отвечает за водопроводно-канализационное хозяйство города. Финансирование осуществляется за счет собственных средств компании.

Анна Кайдалова