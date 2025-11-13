В Австралии задержали «провидицу», обманувшую людей на $46 млн

Полиция штата Новый Южный Уэльс задержала 53-летнюю гадалку Аян Фан и ее 23-летнюю дочь Ти Та. Женщин обвиняют в мошенничестве более чем на $46 млн. Это крупнейший ущерб от таких действий за всю историю Австралии.

По версии следствия, уроженка Вьетнама Аян Фан представлялась мастером фэн-шуя и провидицей, обещала скорое обогащение своим жертвам, которые даже брали кредиты для оплаты ее услуг. Дочь помогала матери узаконить получение средств, в частности оформляла трансферы как покупку автомобилей, которых не существовало в реальности.

Полиция утверждает, что незаконная деятельность семьи велась с 2001 года, когда женщины эмигрировали в Австралию из Вьетнама. Свои услуги мать и дочь предоставляли в основном в среде бывших соотечественников, проживающих в Австралии.

Никита Литвинов