Фестиваль Beat Weekend, лаборатория «СИТО» и гастроли театра кукол из Удмуртии

Грядущие выходные в столице Черноземья обещают быть насыщенными. Воронежцев и гостей города ждут разнообразные театральные, кинематографические и музыкальные события. Обзор наиболее заметных мероприятий – в традиционной еженедельной афише «Ъ-Черноземье».



Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В музее имени Крамского 14 ноября откроется выставка Анатолия, Нины и Ксении Любавиных «Солнечный круг». Экспозицию посвятят теме любви к дому, близким людям, родному городу и Отечеству. Художники Любавины отражают на холсте уникальные моменты из жизни, их работы дополняют друг друга и создают будто бы один большой семейный альбом. Также в музее имени Крамского можно будет увидеть выставку «Великая Отечественная война в работах художников Донбасса» из собрания Донецкого республиканского художественного музея. Всего покажут около 60 работ.

Увидеть и обсудить театральный эскиз «Я и мое имя» по повести Антона Чехова «Скучная история» можно будет 14 ноября в центре культуры и искусства «Прогресс». В случае успеха работу молодого режиссера Анны Потебни, выпускницы мастерской Юрия Бутусова, доработают и включат в репертуар «Прогресса».

14 ноября в сити-парке «Град» в Воронеже пройдет традиционный форум предпринимателей. В этом году будут работать 11 конференц-залов, а также организуют свыше 20 секций с участием федеральных и международных экспертов. Отдельное внимание уделят сессии Минэкономразвития России «Бизнес России 2030: креатив, технологии, рынки».

Спектакль «Чижиково горе» Театра кукол Удмуртской республики

Фото: пресс-служба Театр кукол Удмуртской Республики

С 14 по 16 ноября в Воронеже состоятся «Большие гастроли» театра кукол Удмуртской Республики. На сцене Воронежского театра кукол 15 ноября покажут сказку-быль «ПроЖить» (режиссер Наталья Молоканова) по рассказам Андрея Платонова для детей, 16 ноября – спектакль-комикс по поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила» (режиссер-постановщик Марсель Смердов) для подростков. А 14 ноября взрослые зрители увидят драму «Чижиково горе» (режиссер Сергей Балыков) по сказке Михаила Салтыкова-Щедрина.

В Доме архитектора 14 ноября пройдет третья встреча диалога-исследования «Стекло. Бетон. Душа». Участники поговорят о подлинности города и его способности вызывать чувство принадлежности. 15 ноября здесь же состоится мастер-класс по каллиграфии от Марии Тягуновой, а также пластический спектакль ВАУ-театра «Как бывало в старину».

Афиша творческой лаборатории «СИТО»

Фото: Воронежский театр драмы имени Кольцова

14, 15 и 16 ноября на сцене театра драмы имени Кольцова в девятый раз пройдет творческая лаборатория «СИТО» (современные исследования театральных объектов). Публике представят эскизы трех спектаклей по произведениям современных драматургов, а затем состоится их обсуждение со зрителями. Наиболее успешный эскиз могут закрепить в репертуаре драмтеатра. 14 ноября в Малом зале состоится просмотр эскиза «Сказочник» автора Елены Коллеговой. Основанную на реальных событиях историю о вернувшемся с СВО человеке поставит режиссер Владимир Петров. 15 ноября в Малом зале покажут эскиз «Белый дельфин» по пьесе Олега Маслова «Одинокий плач белого дельфина». Рассказ о Случае, который в один миг переворачивает размеренную жизнь человека, запуская цепь абсурдных событий, представит на сцене режиссер Александр Лебедев. 16 ноября в Большом зале театра покажут эскиз о любви «Март» по одноименной пьесе драматурга Ирины Васьковской. Режиссер — Екатерина Дмитриева.

В креативном кластере «Станция» 14 ноября прочитают лекцию о звездах и планетах, 15 ноября проведут практикум по дизайну человека, а 16 ноября – тренинг по общению – участники будут учиться понимать друг друга.

Дирижер Игорь Вербицкий

Фото: Воронежская государственная филармония

14 и 15 ноября Воронежский академический симфонический оркестр исполнит на сцене филармонии Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана. Солистом выступит пианист Александр Ключко. Во втором отделении прозвучит Симфония №9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака. Дирижер – Игорь Вербицкий.

15 ноября в Воронежском театре оперы и балета отметят 100-летие со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой. Гостей ждет вечер хореографии в двух отделениях. В программу вошли балет «Кармен-сюита», а также хореографические номера и сцены из спектаклей, главные партии в которых стали визитными карточками Майи Плисецкой: «Умирающий лебедь», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и другие.

15 ноября воронежские ученые расскажут о своих исследованиях в формате научного слэма. Мероприятие Science Slam пройдет в пространстве Eventuki. В программе: 10-минутные выступления, три вопроса из зала каждому спикеру и один победитель, которого выберут с помощью зрительских аплодисментов и шумомера.

В пространстве «Сфера» 15 ноября откроется выставка Сергея Киланянца. Экспозиция под названием «Вторая» объединит маленькие картинки обыкновенного человека. Также в этот день здесь можно будет посетить мастер-класс по созданию украшений из пластиковых бутылок.

Фото: Beat Weekend

С 13 по 23 ноября в воронежских кинотеатрах «Спартак» и «Синема Парк» пройдет 13-й фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend (региональная версия московского Beat Film Festival). 14 ноября в кинотеатре «Спартак» покажут картину «Модернизм, Inc.» о том, как арт-директор компании IBM Элиот Нойес переносит принципы модернизма в корпоративный мир. 15 ноября в кинотеатре «Синема Парк» можно будет увидеть фильм о вселенной Дэвида Линча «Добро пожаловать в Линчлэнд», а также повтор кинокартины «Модернизм, Inc.». В кинотеатре «Спартак» зрителя постараются заинтересовать фильмом о культовом режиссере и клипмейкере «Мишель Гондри: DIY», а также картиной о карьере легендарного фотографа агентства Magnum «Я – Мартин Парр». 16 ноября в «Спартаке» покажут фильм о команде мультсериала «Двадцать лет со смешариками». Архитектурную кинокартину «Время брутализма» представит до показа и обсудит после Михаил Баграмян, ведущий архитектор исследования «Идентичность в типовом». В «Синема Парке» в воскресенье можно будет увидеть фильмы «Мишель Гондри: DIY» и «Я – Мартин Парр».

Спектакль «Куда пропал прекрасный принц?» в Воронеже

Фото: Никитинский театр

Молодежную сказку «Куда пропал прекрасный принц?» покажут 16 ноября в Никитинском театре. Золушка, Белоснежка, Русалочка и Рапунцель, отчаявшись дождаться своих прекрасных принцев, сами отправляются на их поиски, прихватив с собой в тележке Спящую Красавицу. Пьесу Марии Огневой на воронежской сцене представит режиссер Екатерина Корабельник.

Встреча с артистами Воронежского театра кукол имени Вольховского Станиславом Беляевым и Софьей Иголкиной состоится в Никитинской библиотеке 16 ноября. Актерам можно будет задать интересующие вопросы. Программы проекта в этом сезоне посвящены 150-летию со дня основания Союза театральных деятелей России. Познакомиться с шедеврами банковского зодчества можно будет в фойе Никитинки на фотовыставке «Дом для банка». Организаторы покажут самые красивые и необычные сооружения, в которых располагаются отделения Банка России.