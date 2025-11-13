Председатель СКР заинтересовался делом о нарушении прав малолетних в Самарской области

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о нарушении прав малолетних в с.п. Воскресенка на доступное образование. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве уточняют, что в приемную председателя СКР поступило обращение жителей сельского поселения Воскресенка по вопросу нарушения прав малолетних. В 2023 году было принято решение закрыть детский сад для проведения капремонта. До сих пор работы не начаты, объект заброшен.

Детям приходится посещать детские сады в соседних населенных пунктах, которые находятся на значительном расстоянии от мест их проживания. Обращения в различные инстанции не привели к результату. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по данному факту.

Руфия Кутляева