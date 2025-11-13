По делу о взятке арестован замдиректора Центра охраны объектов ТЭК

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителю директора Центра охраны объектов топливно-энергетического комплекса (ЦООТЭК, филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии 50-летнему Олегу Стукасу. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело ведет Главное следственное управление СКР.

Олег Стукас был назначен на должность замначальника ЦООТЭК в мае 2020 года. Окончил Московский государственный открытый университет. С 1996 по 2015 год работал на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МВД России по Московской области. С 2016 года работал на различных должностях в ФГУП «Охрана» Росгвардии. Награжден медалями «За отличие в службе» II и III степени.

ЦООТЭК является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Ведомственная охрана» Минэнерго России.

Андрей Андреев