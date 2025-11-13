Бренд Ким Кардашьян Skims оценили в $5 млрд

Skims — бренд нижнего белья и одежды, созданный звездой реалити-шоу и бизневусмен Ким Кардашьян,— провел очередной раунд финансирования. Бренд привлек $225 млн, получив общую оценку от инвесторов в $5 млрд.

Как отмечают СМИ, теперь стоимость компании Ким Кардашьян почти вдвое превышает капитализацию такой компании, как Victoria’s Secret ($2,86 млрд), которую считают конкурентом Skims. Среди участников нынешнего раунда финансирования были инвестфонды Goldman Sachs Alternatives и BDT & MSD Partners.

Skims была создана в 2019 году, сейчас у компании 18 розничных магазинов в США и два франчайзинговых в Мексике. Ранее компания сообщала, что ее продажи превысят $1 млрд в нынешнем году. Привлеченные в ходе этого раунда финансирования средства Skims собирается направить на расширение линеек одежды, в том числе спортивной. В частности, бренд уже подписал соглашение о сотрудничестве с производителем спортивной одежды Nike.

Яна Рождественская