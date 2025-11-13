300 единиц техники выйдут на уборку снега зимой в Ижевске

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил в эфире радио «Адам» о подготовке города к зимнему сезону. Мэр отметил, что в наличии у подрядчиков 300 единиц техники, включая самосвалы и более 200 дорожных рабочих. Зимний режим работы дорожников начался в середине октября.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«В организации работ учитывается опыт прошлых лет и проводится постоянный мониторинг погоды для оперативной реакции на снегопады. На уборку дорог выйдут комбинированные дорожные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики, тракторы и шнекороторы. Также сформирован запас противогололедных материалов, ожидается новая поставка реагентов в начале года»,— добавили в администрации города.

Анастасия Лопатина