В октябре банки отказали ставропольцам в 83,2% автокредитов

Доля отказов по автокредитам в Ставропольском крае в октябре 2025 года выросла до 83,2%, превысив сентябрьский показатель на 5,2 процентных пункта, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для сравнения, в августе 2025 года доля отказов в Ставропольском крае составляла 78,1%, что тоже было одним из самых высоких показателей по России.

Такая динамика поставила регион на восьмое место по уровню отказов среди 20 регионов-лидеров по числу поданных заявок. В России в целом отказов по автокредитам стало 82,9%, что на 5,7 п.п. больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,5 п.п. выше, чем в октябре 2024 года. Лидерами по отказам остаются Новосибирская область (85,2%), Краснодарский край (85%) и Кемеровская область (84,4%).

На ухудшение ситуации влияет низкий риск-аппетит банков, которые ужесточают требования к кредитной истории заемщиков, чтобы снизить потенциальные просрочки. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, одобрение автокредитов остается на минимальных уровнях с тенденцией к дальнейшему сокращению, несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5%. Рост числа отказов отражает жесткие условия кредитования и сниженный кредитный спрос в условиях экономической неопределенности.

Станислав Маслаков