Красноярская муниципальная реформа приведет к сокращению числа судов

В Красноярском крае в связи с проведенной муниципальной реформой значительно сократится число судов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Управление судебного департамента в крае направило в судебный департамент при Верховном суде (ВС) РФ предварительные предложения об оптимизации системы районных и городских судов региона.

«Предложено упразднить некоторые районные суды, районы которых перестали существовать в связи с муниципальной реформой и вошли в состав вновь образованных округов. В части территорий (достаточно удаленных от центра округов или по статистике имеющих значительную судебную нагрузку) предлагается сохранить постоянные судебные присутствия ближайших судов вновь образованных округов»,— говорится в сообщении о содержании этого предложения. По данным пресс-службы, в новой системе дела жителей упраздненных районов будут рассматривать ближайшие суды образованных округов, «находящиеся в транспортной доступности».

Предварительные предложения проанализирует судебный департамент при ВС РФ. Затем он примет решение о направлении этих предложений в ВС РФ, который имеет право выступить с законодательной инициативой по изменению системы судов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года вступили в силу законы Красноярского края, ликвидировавшие двухуровневую модель местного самоуправления. При формировании новых муниципальных округов произошло территориальное объединение ряда бывших районов. В итоге вместо 17 городских, 12 муниципальных округов и 32 муниципальных районов было создано шесть городских округов и 33 муниципальных.

Валерий Лавский