Омич поджег автомобиль участкового, чтобы вернуть деньги за кредит

Житель Омска устроил поджог автомобиля полиции по указанию мошенников. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Омской области Фото: Прокуратура Омской области

По версии следствия, днем 11 ноября на ул. Комкова в Омске фигурант дела облил бензином служебный автомобиль участкового, поджег его и скрылся. В ходе допроса омич пояснил, что мошенники убедили его взять кредит и перевести им средства. Чтобы якобы вернуть деньги, ему нужно было пойти на преступление. По данным областного ГУ МВД, пострадавший перевел злоумышленникам 700 тыс. руб.

По решению суда жителя Омска поместили под домашний арест.

Александра Стрелкова