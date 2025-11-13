«Возвращаются туда, где было хорошо»

Путешествия по железной дороге остаются одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в Нижегородской области: за девять месяцев 2025 года туристические поезда перевезли в регионе более 23 тыс. пассажиров. Итоги сезона и факторы роста пассажиропотока на таких маршрутах комментирует начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

— Активно развивать железнодорожные туристические маршруты мы стали несколько лет назад, когда почувствовали растущий интерес пассажиров к путешествиям по своей стране и родным регионам. Начинали с поездок в ближайшие пригороды — Бор, Моховые Горы, наш музей «Паровозы России». Постепенно география маршрутов расширялась: появились Арзамас, Семенов, Большое Болдино и другие знаковые места Нижегородской области.

Для туризма характерна сезонность, и наши показатели в целом это отражают. Летом количество пассажиров туристических поездов стабильно растет по сравнению с зимой и весной. В начале учебного года повышается спрос со стороны организованных групп. В зимние каникулы в топе семейные новогодние программы: в Семенов, в Варнавино — на родину Морозко, в Простоквашино — деревня с таким реальным названием есть у нас в области. Но самый популярный на протяжении нескольких лет вне зависимости от сезона — ретропоезд в Арзамас. Только в этом году, с января по начало ноября, он совершил более 120 рейсов и перевез более 12,5 тыс. пассажиров. Это больше половины от всего турпотока специализированных поездов в регионе.

На мой взгляд, в случае с этим маршрутом сработали несколько факторов. Во-первых, колорит: состав ведет локомотив на паровой тяге — паровоз П-36. Когда-то он украшал экспозицию музея «Паровозы России», потом мы его отреставрировали и вернули в строй. Остальные вагоны поезда абсолютно современные, с кондиционерами, биотуалетами, сенсорными дверями. Пассажиры оценили эту идею, поэтому позднее мы запустили подобные составы и на других маршрутах. Сейчас думаем о том, чтобы стилизовать составы под старину полностью, как в популярном «Рускеальском экспрессе», который курсирует из Сортавалы в горный парк Рускеала в Карелии.

Во-вторых, выигрышными оказались сроки и программы маршрута, разработанные совместно с туроператорами-партнерами. По сути, это оптимальная поездка выходного дня: не очень ранний выезд из Нижнего Новгорода, который состыкован с прибытием поезда из Москвы. Пассажиров в дороге развлекают аниматоры, а во время прогулок по городу предусмотрены экскурсии с гидами. Возвращается поезд в Нижний Новгород также в удобное время.

Для нас такие тематические туры — большой потенциал и зона роста. Кроме комфорта и безопасности пассажиров, нужно думать еще и об их эмоциях — для туризма это ключевая вещь. Возвращаются туда, где было хорошо. У партнеров интерес к развитию железнодорожных туристических маршрутов тоже есть, так что будем продолжать.

Записала Татьяна Салахетдинова