МТС-банк уравнял прибыль

МТС (MOEX: MTSS)-банк заработал 9,47 млрд руб. чистой прибыли за девять месяцев 2025 года, что на 20% меньше показателей прошлого года, следует из МСФО-отчетности по состоянию на 30 сентября 2025 года. ROE (рентабельность капитала) в третьем квартале составила 24,4%.

Чистый процентный доход банка снизился на 2%, составив 31,4 млрд руб. против 32,1 млрд руб. годом ранее. Более существенное падение продемонстрировали комиссионные доходы: они уменьшились на 29% — до 17,9 млрд руб. с 25,1 млрд руб. в январе—сентябре 2024 года.

Операционные доходы выросли на 29% к предыдущему кварталу — до 20 млрд руб. Банк активно наращивает портфель ценных бумаг, который с начала года вырос почти в четыре раза и достиг 38% активов. Основу портфеля (76%) составляют облигации федерального займа.

Обороты по платежам и переводам за девять месяцев выросли на 47%, превысив 1 трлн руб. Оборот по дебетовым картам увеличился на 60,8%.

Прибыль розничного бизнеса за девять месяцев составила 6,22 млрд руб., что почти вдвое ниже прошлогоднего показателя (11,1 млрд руб.). В то же время корпоративный сегмент показал рост — 5,62 млрд руб. против 4,8 млрд руб. годом ранее. Таким образом, вклады двух направлений в общую прибыль стали сопоставимыми.

МТС-банк ранее объявлял о диверсификации своей бизнес-модели и сейчас происходит переход от розничного кредитования (доля портфеля снизилась до 38%) к экосистемной модели. Основным каналом привлечения клиентов теперь являются дебетовые карты через экосистему МТС: их доля в привлечении выросла с 15% до 45%.

Активы банка приблизились к 800 млрд руб., что позволило ему войти в топ-20 банков страны. Руководство отмечает запас прочности по капиталу (H1.0 на уровне 11,34%) для дальнейшего развития. Потенциал роста акций, по оценкам брокеров, составляет 24–40%.

Ольга Базутова