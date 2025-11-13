В Бугульме на новогоднее оформление выделят 13,4 млн рублей
На организацию и тематическое оформление новогоднего праздника в Бугульме выделили 13,4 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно документу, мероприятие пройдет на центральной площади Ленина. В программе праздника предусмотрена группа аниматоров в костюмах снеговиков, аренда аттракциона «Пазл Кубики» и 200 бутафорных снежков. Гостей будут развлекать профессиональные артисты-джамперы, выполняющие акробатические элементы и экстремальные трюки.
Кроме того, в рамках мероприятия запланированы два показа новогоднего спектакля продолжительностью не менее 45 минут, участие ростовых кукол и аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Исполнитель отвечает за изготовление праздничного оформления и доставку реквизита.
Заказчиком выступает исполнительный комитет Бугульминского муниципального района Татарстана.