На организацию и тематическое оформление новогоднего праздника в Бугульме выделили 13,4 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме на новогоднее оформление выделят 13,4 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Бугульме на новогоднее оформление выделят 13,4 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно документу, мероприятие пройдет на центральной площади Ленина. В программе праздника предусмотрена группа аниматоров в костюмах снеговиков, аренда аттракциона «Пазл Кубики» и 200 бутафорных снежков. Гостей будут развлекать профессиональные артисты-джамперы, выполняющие акробатические элементы и экстремальные трюки.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы два показа новогоднего спектакля продолжительностью не менее 45 минут, участие ростовых кукол и аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Исполнитель отвечает за изготовление праздничного оформления и доставку реквизита.

Заказчиком выступает исполнительный комитет Бугульминского муниципального района Татарстана.

Анна Кайдалова