Пензенец пойдет под суд за получение составляющих налоговую тайну сведений

В Пензе суд рассмотрит в отношении 49-летнего местного жителя уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как утверждает следствие, до сентября 2020 года фигурант был гендиректором коммерческой фирмы и являлся ответчиком по судебным разбирательствам, связанным со взысканием задолженности по налогам и сборам. Компанию признали банкротом в позапрошлом году, ввели конкурсное производство, юрлицом начал руководить конкурсный управляющий.

В июле прошлого года фигурант обратился к своей знакомой, которая работала в налоговой, и уговорил ее обеспечить его составляющей налоговую тайну информацией о деятельности компании, главой которой он был ранее. Та выгрузила сведения о поданных в 2020 году от лица фирмы налоговых декларациях и банковских счетах юрлица, скопировала их, распечатала и передала фигуранту.

Пензенец признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Пензы на рассмотрение. В отношении бывшей сотрудницы налогового органа суд ранее рассмотрел дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ и применил меры уголовно-правового характера.

Павел Фролов