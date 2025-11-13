Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржец спалил автомобиль на Парнасе в ходе неудачной попытки угона

Около половины четвертого ночи 11 ноября в полицию поступило сообщение о пожаре в припаркованной иномарке у дома 8 по улице Федора Абрамова на Парнасе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В результате салон автомобиля частично выгорел. Прибывшие на место полицейские спустя несколько минут задержали по горячим следам 54-летнего местного жителя.

Выяснилось, что петербуржец залез в припаркованный Renault Logan и попытался его угнать. Завести машину нужным образом похититель не сумел, из-за чего случился пожар. Сейчас задержанный находится под стражей.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все