Петербуржец спалил автомобиль на Парнасе в ходе неудачной попытки угона

Около половины четвертого ночи 11 ноября в полицию поступило сообщение о пожаре в припаркованной иномарке у дома 8 по улице Федора Абрамова на Парнасе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате салон автомобиля частично выгорел. Прибывшие на место полицейские спустя несколько минут задержали по горячим следам 54-летнего местного жителя.

Выяснилось, что петербуржец залез в припаркованный Renault Logan и попытался его угнать. Завести машину нужным образом похититель не сумел, из-за чего случился пожар. Сейчас задержанный находится под стражей.

Андрей Маркелов