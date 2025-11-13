Зарубежные СМИ: Какие подробности открылись в личной переписке Джеффри Эпштейна?

Внушительные международные связи, попытки связаться с русскими и оскорбления Дональда Трампа — в США обнародовали личную переписку Джеффри Эпштейна. 12 ноября члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса опубликовали три электронных письма, где скандальный финансист упоминает президента. Позже собственную подборку документов выложили и республиканцы. Из переписки также следует, что Эпштейн пытался связаться с российскими властями и объяснить, как следует разговаривать с Трампом. Западные СМИ активно обсуждают и другие открывшиеся подробности об отношениях политика и финансиста. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн дружили с 1980-х и часто посещали светские мероприятия вместе, однако в середине 2000-х их близкие отношения закончились, напоминает The New York Times. Впрочем, Эпштейн годами пытался использовать эту связь, позиционируя себя как инсайдера. Это доказывают 20 тыс. страниц его личной переписки в период с 2011 по 2019 годы. В сообщениях он не только оскорблял Трампа, но и угрожал, что может его уничтожить, намекая на некие компроматы. Например, информацию о разбросанной по миру недвижимости или деловых операциях. При этом из переписки видно, что многие влиятельные люди выпытывали у Эпштейна сведения о республиканце, а сам финансист называл себя лучшим «переводчиком» с языка Трампа. В 2015-м он предложил провокационные темы для интервью с политиком — о банкротстве его казино, авиакомпании Trump Shuttle и долгах. А в одном из писем своей соратнице Жислейн Максвелл Эпштейн назвал Трампа «собакой, которая не лаяла» — то есть держала язык за зубами. И добавил, что политик провел часы в одном доме с несовершеннолетней жертвой секс-торговли.

Кроме того, опубликованные письма финансиста доказывают его внушительные международные связи. Как пишет Politico, Эпштейн часто обсуждал политические решения Трампа во время его первого срока. В том числе упоминал встречу с российским послом при ООН Виталием Чуркиным, после которой тот якобы быстро понял республиканца. В 2018-м перед саммитом Трампа с президентом России Владимиром Путиным Эпштейн пытался выйти на министра иностранных дел Сергея Лаврова. «Вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров поговорил со мной и получил представление о Трампе»,— писал финансист главе Совета Европы Турбьёрну Ягланду. Неясно, состоялась ли в итоге эта встреча, однако Ягланд обещал передать предложение Эпштейна.

Reuters сообщает, что самый большой резонанс вызвало письмо Эпштейна, в котором он подтвердил, что Трамп в курсе его преступной деятельности. «Он никогда не был членом клуба, но конечно, знал о девочках»,— писал финансист о бывшем друге. На публикацию документов отреагировали республиканцы. Они обвинили демократов в «выборочном отборе» сообщений «для создания кликбейта» и обнародовали собственную подборку из 23 тыс. документов. Туда в том числе вошло письмо Эпштейна от 2019 года, где он утверждает, что Трамп «много раз бывал в его доме», но «никогда не получал массаж».