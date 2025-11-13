Reuters: американская GE Vernova и немецкая Siemens поставят в Сирию газовые турбины

Американская компания GE Vernova и германская Siemens Energy ведут переговоры с властями Сирии о поставках в страну газовых турбин для восстановления ее разрушенной энергетической отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В мае Сирия подписала контракт с катарской Power International Holding о строительстве газотурбинной электростанции мощностью 4 тыс. МВт, а также о поставках панелей для солнечной электростанции на 1 тыс. МВт. По данным источников, турбины GE Vernova и Siemens Energy предназначены для этого проекта. Сумма контракта пока неизвестна. По данным одного из источников, контракт может предусматривать и поставки другого оборудования, в том числе для критической инфраструктуры энергосетей.

В Siemens Energy признали, что «местная делегация встретилась с лицами, принимающими решения в Сирии, чтобы выяснить, как можно в ближайшее время улучшить энергоснабжение страны», но не сообщили деталей. В GE Vernova никак не прокомментировали сообщение Reuters.

Яна Рождественская