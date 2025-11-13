Раненный при взрыве в Красногорске ребенок находится в состоянии средней степени тяжести

Мальчик, пострадавший при взрыве ив Красногорске, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Детского научно-клинического центра им. Рошаля.

Взрыв в Красногорске произошел вечером 11 ноября на детской площадке. По предварительным данным, 9-летний ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарок с прикрепленной к нему 10-рублевой купюрой. СВУ было начинено металлическими фрагментами. СКР расследует дело о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом (ст. 105 УК).

Врачи центра им. Рошаля оперировали ребенка 6,5 часа при участии специалиста по травмам кисти. Мальчику частично ампутировали пальцы на правой руке. В больнице ребенка и его мать навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал оказать семье необходимую помощь.

Полина Мотызлевская