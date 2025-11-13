Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ заняли село Синельниково в Харьковской области, а формирования группировки войск «Восток» — село Даниловка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Синельниково находится в Волчанском районе, примерно в 200 км к северо-востоку от Харькова, вблизи российско-украинской границы в Белгородской области. Население населенного пункта по украинской переписи 2001 года составляло 311 человек.

Подразделения группировки войск «Восток» ранее вели бои в Покровском районе Днепропетровской области. Там находится одно из сел региона, названных Даниловкой. Население этого населенного пункта по украинской переписи 2001 года составляло 355 человек.

Степан Мельчаков