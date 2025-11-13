«Ростелеком» в III квартале увеличил выручку по МСФО на 8%

Выручка «Ростелекома» (MOEX: RTKM) за III квартал составила 208,7 млрд руб., что на 8% больше в годовом выражении. Выручка за 9 месяцев составила 602,3 млрд руб. — на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Чистая прибыль компании составила 5,6 млрд руб. III квартал 2025 года против убытка в 6,7 млрд руб. за аналогичный период 2024-го. Операционные расходы выросли на 6% – до 172,5 млрд рублей. Чистый долг телекоммуникационной компании составил 729,7 млрд руб., увеличившись на 10% с начала года.

OIBDA составила 81,5 млрд руб. Этот показатель вырос по сравнению с прошлогодним на 8%. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский считает, что росту OIBDA способствовали мобильный бизнес, ШПД (широкополосный доступ в интернет) и проекты по цифровизации бизнеса и государственных структур. Рентабельность по OIBDA составила 39% за отчетный период против 38,9% в III квартале 2024 года.

OIBDA — операционный доход компании до вычета амортизации и нематериальных средств, используемый для оценки прибыльности основной деятельности.