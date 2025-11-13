В Ижевске отремонтируют дорогу с указателями от жителей «Проспект Чистякова»

Власти Ижевска запланировали ремонт проезжей части ул. Новая Восьмая, которой местные жители «присвоили» имя главы столицы Удмуртии Дмитрия Чистякова. Об это градоначальник рассказал сегодня в эфире радиостанции «Адам».

«Для меня это тоже такой вызов. Улица идет вдоль гаражей. Горожане не поленились и написали “Проспект Дмитрия Чистякова”, обращаясь ко мне. И я услышал. Это такой сарказм, и я точно не хочу учить этому примеру»,— отметил господин Чистяков.

Господин Чистяков подчеркнул, что улица ранее не была обозначена на карте и использовалась застройщиками как подъездная. Ремонт дорожного участка запланирован на 2026 год.

Анастасия Лопатина