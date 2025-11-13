Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Прикамье несовершеннолетнюю осудили за убийство новорожденного ребенка

В Березниках суд вынес приговор в отношении несовершеннолетней местной жительницы. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, она признана виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как установили следствие и суд, 12 августа 2025 года женщина 2009 года рождения родила дома дочь. «В дальнейшем она задушила новорожденную и сбросила тело с пятого этажа. Вскоре, прохожие обнаружили тело и сообщили об этом в правоохранительные органы»,— говорится в сообщении управления. 

Во время следствия обвиняемая находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования проведены необходимые экспертизы, а также собраны другие доказательства, положенные в основу решения суда. Приговором ей назначено наказание в виде года ограничения свободы.