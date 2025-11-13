В Пензенской области «Аликом» выплатило работникам 4,1 млн по требованию надзора

В Пензенской области прокуратура добилась от ООО «Аликом» погашения задолженности по заработной плате в размере свыше 4,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура ЗАТО г. Заречный выяснила, что ООО «Аликом» не выплатило заработную плату 36 работникам с апреля по июнь этого года. Сформировалась задолженность в размере более 4,1 млн руб.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю организации и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В настоящее время работникам выплачена задолженность в полном объеме.

Павел Фролов