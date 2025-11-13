Мать погибшего в Якутске студента обратилась за помощью к омбудсмену

Мать студента Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, погибшего при избиении в стенах общежития, обратилась за помощью к региональному омбудсмену Сардане Гурьевой. Как сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного, мать 18-летнего первокурсника просит омбудсмена организовать повторный врачебный консилиум для определения тактики лечения ее сына, а также провести проверку руководства вуза.

По обращению женщины (ее имя в пресс-службе аппарата не назвали) госпожа Гурьева направила запросы в соответствующие органы.

В начале ноября якутские СМИ сообщили об избиении первокурсника юрфака СВФУ по имени Петр в студенческом общежитии. Полиция сообщала, что молодого человека доставили в больницу 1 ноября. Правоохранители выехали на место драки после обращения из медучреждения. Там же они задержали подозреваемого в убийстве — 18-летнего студента вуза. СМИ сообщали, что уголовное дело в отношении него возбудили по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

10 ноября Петр умер в больнице. 12 ноября прощание с ним прошло в стенах вуза. На церемонии присутствовали родственники студента и его однокурсники. Посетил панихиду и ректор вуза Анатолий Николаев. Он выразил соболезнования семье и пообещал оказать необходимую помощь.

Сегодня прокуратура Якутска сообщила, что подозреваемого заключили под стражу по обвинению по ч. 4 ст. 111 УК (причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

