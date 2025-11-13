Мигрантам, напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева, грозит до 11 лет колонии

Гособвинитель запросил реальные сроки лишения свободы для мигрантов, напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя. Одного из нападавших представитель прокуратуры попросил отправить на девять с половиной лет в колонию строгого режима, второго — на 11 лет. Третьему обвиняемому, несовершеннолетнему иностранцу, грозит шесть с половиной лет воспитательной колонии. Свою позицию гособвинитель озвучил на прениях в суде Промышленного района Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Нападение произошло 18 июля 2024 года на Девятой просеке. Михаил Матвеев вместе и его водитель вышли из машины, чтобы вмешаться в конфликт с участием трех мигрантов. В итоге обоих избили. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции.

Было возбуждено уголовное дело. Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство.

Георгий Портнов