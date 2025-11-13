Установление льготы по земельному налогу для омских промпарков решили отложить

Депутаты омского горсовета не согласовали освобождение от земельного налога резидентов индустриальных парков и технопарков. Соответствующее предложение мэрии Омска парламентский комитет по финансово-бюджетным вопросам отклонил почти единогласно.

Заседание комитета состоялось 13 ноября. «Это очень крупные инвестпроекты, которые необходимо поддерживать и развивать»,— пояснила предложение городской администрации директор департамента финансов Ольга Илютикова. Но, по ее оценке, предоставление льготы снизит доходы муниципального бюджета в 2026 году на 41 млн руб.

Представитель министерства промышленности и торговли Омской области Юрий Крупина уточнил, что ввести новую льготу предложили управляющие компании парков. В настоящее время речь идет о трех индустриальных парках и одном технопарке (в общей сложности 34 резидента), в ближайшей перспективе власти региона намерены увеличить их число до 10.

По словам ряда членов комитета по финансово-бюджетным вопросам, предоставление льготы не является актуальным в связи с непростой бюджетной ситуацией. В настоящее время проект бюджета города на 2026 год с доходами и расходами в объеме 40,3 млрд руб. проходит обсуждение в горсовете, налоговые доходы от резидентов парков в нем уже учтены.

Представители мэрии Омска и минпромторга не возражали против того, чтобы перенести обсуждение вопроса о льготе по земельному налогу на год.

Валерий Лавский