На ремонт дороги в Вахитовском районе Казани выделят 50 млн рублей

В Вахитовском районе Казани планируется ремонт дороги на участке от улицы Горького до улицы Щапова. На выполнение работ выделено 50 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 450 метров. Работы включают восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и проезжей части, а также утилизацию строительного мусора. Ремонт должен быть завершен до 20 июля 2026 года.

Источником финансирования служит бюджет Татарстана.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Учреждение занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, а также участвует в реализации проектов по строительству железных дорог, метро, мостов и тоннелей, коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций.

Анна Кайдалова