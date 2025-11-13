Количество молодых предпринимателей в Прикамье выросло по сравнению с прошлым годом на 8%

По итогам первого полугодия 2025 года доля предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет в Пермском крае составила 38% – это около 127 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из них — более 15 тыс. индивидуальных предпринимателей, 3 тыс. юридических лиц и более 109 тыс. самозанятых граждан. Такие данные были озвучены на сегодняшнем заседании краевого правительства, посвященного развитию молодежного предпринимательства в регионе.

Фото: пресс-служба краевого правительства

По словам губернатора Дмитрия Махонина, более трети всего сектора малого и среднего бизнеса региона составляют молодые предприниматели. «Развиваем отдельное направление работы по поддержке предпринимателей – помощь в реализации бизнес-инициатив молодежи, — отметил глава Прикамья. — Для этого Центр «Мой бизнес», АО «Корпорация МСП», краевой минэк реализуют программы поддержки. Помогаем разным категориям молодых предпринимателей – от мам, которые совмещают воспитание детей с реализацией своих идей в бизнесе, до бойцов, вернувшихся домой с СВО и решивших создать свое дело».

Глава краевого минэка Татьяна Чуксина рассказала о реализуемых проектах поддержки молодого предпринимательства в регионе. «Молодежное предпринимательство – это драйвер обновления экономики. Молодые люди привносят в бизнес инновационное мышление, новые технологии и современный взгляд на традиционные отрасли. Именно поэтому мы последовательно развиваем инфраструктуру поддержки молодых предпринимателей, чтобы каждый, у кого есть идея, мог получить знания, консультации и финансовые инструменты для реализации своих проектов», – подчеркнула Татьяна Чуксина. Рост числа молодых предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8%. Всего на начало второго полугодия этого года в крае зарегистрировано более 331 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Наиболее популярными сферами для молодежного бизнеса являются розничная торговля, строительство, автомобильные перевозки, рекламная деятельность и индустрия красоты.

Особое внимание краевыми властями уделяется программам для школьников. Акселерационная программа «Бизнес KIDS» обучает подростков 14–17 лет основам бизнеса. В прошлом году участие в ней приняли 600 человек, создано 50 бизнес-проектов. Программа «Я – предприниматель» в 2024 году объединила 422 школьника, которые разработали 90 бизнес-проектов, а в этом году обучение прошли уже 600 школьников из 10 муниципалитетов края. В программе «Гении Прикамья» школьники и студенты создают проекты в сфере научно-технического творчества. Среди них – проект камеры с компьютерным зрением Михаила Дурновцева, внедренный на пермском предприятии «Эрис», и «Световой тренажер» Дарьи Шейниной, выигравшей грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей.

Для молодых предпринимателей реализуются обучающие программы, направленные на развитие компетенций и запуск собственного дела. Программа «Азбука предпринимателя» обучает основам бизнес-планирования — в 2024 году ее закончили 269 человек, 33 из них открыли собственное дело. По программе «Ты – предприниматель» в прошлом году прошли обучение и подготовили бизнес-проекты 229 участников. Победительница Кристина Мурыськина открыла производство детской одежды и успешно продает ее на маркетплейсах. Успешно работает в Прикамье и программа «Мама-предприниматель». Одна из победителей этого года — Дарья Лунегова — создала проект по производству детской одежды с интерактивными шевронами «Радуга эмоций». Отдельное направление работы – программа «СВОе дело», ориентированная на участников специальной военной операции и членов их семей. В 2025 году обучение прошли 315 человек.

Кроме того, молодые предприниматели могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны региона. Микрофинансовая компании Пермского края предоставляют заемные средства на льготных условиях в виде микрозаймов, займа «Инвестиционный» и лизинга оборудования. В период с 2021 по 2025 годы заключено 367 договоров с бизнесом, который смог получить 378 млн рублей. Также Корпорация развития МСП выступает поручителем для малого бизнеса на сумму до 30 млн рублей (до 50 млн в производстве). Для предпринимателей предоставляются гарантии под 1,5 % годовых. С 2021 по 2025 годы Корпорация обеспечила предпринимателям Прикамья поручительства и гарантии на сумму 1,5 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь 4,4 млрд рублей.

«Развитие молодежного предпринимательства – стратегическая задача региона. Каждый молодой предприниматель – это не только источник новых рабочих мест, но и пример для сверстников. Мы видим, что интерес к предпринимательству растет, и будем продолжать создавать условия, чтобы молодежь могла реализовать свои идеи и оставалась в Прикамье», - подчеркнула госпожа Чуксина.

По итогам заседания Дмитрий Махонин поручил отработать вопросы поддержки потенциальных предпринимателей из всех территорий края, а также актуализировать проекты обучения бизнес-навыкам студентов университетов и техникумов.