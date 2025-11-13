КС обязал усовершенствовать систему взносов на деятельность финансового омбудсмена

Конституционный суд (КС) России постановил усовершенствовать процесс, по которому в фонд службы уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг зачисляются взносы. В материалах суда указывается, что такое решение было принято после рассмотрения жалобы ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (ССЖ).

Служба уполномоченного принимает жалобы от потребителей финансовых услуг. Если жалобу потребителя удовлетворяют, служба взыскивает с финансовой организации, на которую поступила жалоба, платеж. В иске ССЖ отмечалось, что финансовый уполномоченный не устанавливал четкую систему и критерии взносов — этот вопрос обсуждается его советом. Это приводит к тому, что платеж устанавливается произвольно.

Если организация по запросу финансового уполномоченного не предоставляет документы и сведения, связанные с рассмотрением обращений, то по жалобе с нее взимается штраф с 15-процентным коэффициентом. Заявитель отмечает, что это является наказанием без суда.

Страховщик считает, что уполномоченный взимает платежи, руководствуясь собственной выгодой. Модель финансирования его службы не отвечает базовому принципу беспристрастности в процессе суда. Труд его работников оплачивается из фонда службы, поэтому ему выгодно завышать платежи по взносам финансовых компаний.

КС отметил, что модель взыскания взносов противоречит Конституции РФ из-за отсутствия норм и критериев взноса. К недочетам модели финансирования суд также отнес положения, позволяющие финорагнизации доказывать, что требования финансового уполномоченного невозможно исполнить, и позволяющие последнему снижать размеры взноса.

КС признал незаконным модель введения коэффициента 15%. Вместо него теперь будет применяться коэффициент для случаев удовлетворения финансовым уполномоченным требований потребителя (максимальный — 5%). Обоснованность и соразмерность взноса будет оценивать суд. Этот коэффициент будет действовать пока законодатели не внесут изменения в федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

В апреле 2023 года АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» подала иск в московский Арбитражный суд о взыскании с ССЖ задолженности 2,25 млн руб. по уплате в фонд финансирования. Сумму задолженности установил совет службы, исходя из расчета 450 000 руб. за каждое из пяти обращений потребителей (ставка составляла 30 000 руб. за жалобу, штрафной коэффициент – 15). Платежи взимали только с тех жалоб, рассмотрение по которым прекратили из-за того, что заявитель не предоставил ответ на запрос в срок. Суд удовлетворил все требования истца. Это решение поддержали вышестоящие судебные инстанции.