Минэнерго России подтвердило готовность объектов «Россети Новосибирск» к отопительному сезону 2025–2026

Компания «Россети Новосибирск» успешно завершила подготовку к зиме и получила от Минэнерго России паспорт готовности к отопительному сезону. Документ подписан на основе результатов оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок, проведенной федеральным ведомством. Это значит, что энергообъекты и персонал компании полностью готовы к зиме.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Для обеспечения стабильного функционирования энергообъектов в период максимального потребления электроэнергии, который в регионе традиционно приходится на зимнее время, новосибирские энергетики своевременно выполнили несколько сотен подготовительных мероприятий.

С начала года были отремонтированы 778 километров линий электропередачи (ЛЭП), обновлены 283 трансформаторные подстанции, расчищены просеки вдоль ЛЭП на площади 935 га. Специалисты «Россети Новосибирск» не только провели техническое обслуживание и ремонт существующей инфраструктуры, но и построили новую. К зиме введены в эксплуатацию более 250 км ЛЭП и подстанции общей мощностью 123 МВА. Значительные вложения компании в размере более 4,5 млрд рублей позволили существенно укрепить электросетевую инфраструктуру региона.

Кроме того, были созданы необходимые запасы материалов, проверены и приведены в готовность резервные источники электроснабжения, оперативный персонал прошел тренировки, а техника обслужена и готова к работе в зимних условиях.

Масштабная подготовка к отопительному сезону, которую провели энергетики, позволит обеспечить надежное электроснабжение как систем жизнеобеспечения и социальных объектов, так и всех жителей Новосибирской области.

Энергетики продолжают круглосуточное следить за состоянием сетей и готовы оперативно отреагировать на любые нештатные ситуации, чтобы обеспечить безопасность и комфорт потребителей в зимний период.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»