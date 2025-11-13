МИД Китая отрицает поставки летальных вооружений России на фоне обвинений G7

Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта на Украине и «строго контролирует товары двойного назначения». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя совместное заявление глав МИД стран G7. Линь Цзянь назвал выводы министров «Группы семи» «вмешательством во внутренние дела КНР», заявив, что оно «игнорирует факты, искажает правду, намеренно порочит и очерняет Китай».

«Китай в отношении украинского кризиса всегда был открыт и честен, никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения, Пекин никогда не примет попытки G7 переложить вину или навесить ярлыки»,— заявил дипломат в ответ на просьбу корреспондента «РИА Новости» прокомментировать заявление глав МИД стран G7.

По словам пресс-секретаря МИД КНР, китайские власти считают заявление министров G7 «грубым вмешательством во внутренние дела КНР» и «выражают резкое недовольство и решительно выступают против» заявления.

Заседание глав МИДов «Группы семи» проходило 11-12 ноября в Канаде. По его итогам внешнеполитические ведомства стран-участниц опубликовали совместное заявление, в котором министры выразили обеспокоенность «наращиванием военной мощи Китая и быстрым увеличением его ядерного арсенала». В заявлении утверждается, что Россия получает военную помощь от КНДР, Ирана, а также Китая, который, по заявлению организации, якобы поставляет оружие и товары двойного назначения, и таким образом играет важную роль в конфликте. Участники встречи призвали Пекин «продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности».

