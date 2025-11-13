В Марксе директора УК оштрафовали за ненадлежащее содержание МКД

В Марксе Саратовской области директора управляющей компании оштрафовали на 50 тыс. руб. за ненадлежащее содержание многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило повреждения кровельного покрытия многоквартирного дома № 4 по улице Воинская в Марксе. Из-за этого в подъезд и квартиры попадала вода. Также в строении захламлено подвальное помещение. Дом находится на обслуживании ООО «Лазурит».

Также проверка показала, что управляющая компания бездействовала в части откачки воды из подвальных помещений многоквартирных домов № 6 по ул. Интернациональная и № 254Б по ул. Рабочая. По указанным фактам прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Лазурит» административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Виновное лицо оштрафовано на 50 тыс. руб.

Павел Фролов