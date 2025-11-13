Экс-владелец «Арианта» вновь проиграл дело о взыскании долга с «Кубань-вино»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» и ЧЭМК Александра Аристова о взыскании с компании «Кубань-Вино» более 65 млн руб. долга по договорам займа, сообщает „Ъ Кубань-Черноморье“.

Кассационная инстанция признала сделки мнимыми, квалифицировав действия Александра Аристова как злоупотребление правом. Его доводы сочли необоснованными, и решения Темрюкского районного и Краснодарского краевого судов оставили без изменений.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2024 года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет этой суммы изъяты 100% долей компаний, которые входили в связанный с ЧЭМК холдинг «Ариант» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» (Челябинская область) и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск).

Виталина Ярховска