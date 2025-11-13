Житель Башкирии получил 1,5 года условно за оскорбление полицейского

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор 41-летнему жителю Туймазинского района, признанному виновным в применении не опасного для здоровья насилия, угрозе его применения в отношении представителя власти и оскорблении, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Суд установил, что в апреле фигурант уголовного дела возле магазина на Центральной улице в селе Шаран нецензурно оскорблял полицейскую, находившуюся при исполнении служебных обязанностей, и хватал ее за одежду.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова