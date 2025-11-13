СКР возбудил дело после избиения форварда «ЦСКА-Юниор» Ершова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после избиения двух посетителей ночного клуба в подмосковном городе Раменское. По информации ведомства, один из пострадавших — профессиональный баскетболист. Имя спортсмена ведомство не разглашает.

Дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи проводят допросы и устанавливают участников конфликта. Ход расследования поставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

4 ноября пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА сообщила о госпитализации форварда «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова. Баскетболиста избили в ночном клубе, после чего его доставили в Центральную районную больницу Раменского. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, состояние оценивалось как тяжелое. 12 ноября господина Ершова выписали из больницы.

Никита Черненко